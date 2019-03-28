2019-03-28T17:23:44+03:00
Политика

Тюменская область расширяет сотрудничество с Кыргызстаном

Глава региона сегодня работал в Бишкеке
Маргарита КАЛИНКИНА
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Тюменская область расширяет сотрудничество с Кыргызстаном. Пока тюменцы экспортируют в эту страну различную продукцию на общую сумму почти десять миллионов долларов в год и ничего не импортирует.

- Это базовая позиция, с которой можно хорошо стартовать, – считает тюменский губернатор Александр Моор. Сегодня глава региона подписал соглашение с правительством Киргизской Республики о торгово-экономическом, научно-техническом и культурно-гуманитарном сотрудничестве. В Бишкеке проходило пленарное заседание VIII российско-киргизской межрегиональной конференции «Новые горизонты стратегического партнерства и интеграции», на котором выступили главы обеих государств.

В рамках конференции было подписано также соглашение между министерством сельского хозяйства Киргизии и российской компанией, которая занимается строительством ряда логистических комплексов в России, Казахстане и Узбекистане. Общая цель – аккумулировать производимую малыми и средними киргизскими предприятиями сельхозпродукцию для поставок на российский рынок.

- Думаю, наш регион мог бы принять участие в этом проекте. Тем более, что уже обсуждается возможность строительства в Тюменской области крупного торгово-распределительного центра, чтобы иметь возможность поставлять продукты из Киргизии и других стран Средней Азии, – отметил Моор.

Киргизия, безусловно, заинтересована в расширении торговых и экономических связей с Россией и, в частности, с Тюменской областью. Об этом шла речь на встрече Александра Моора с министром экономики республики Олегом Панкратовым. Обсуждалась и возможность использовать географическое положение Киргизии для расширения поставок тюменской продукции в Китай.

Кроме того, сейчас в тюменских университетах учатся 70 киргизских студентов, передает пресс-служба главы региона.

- С учетом участия ТюмГУ в федеральной программе «5-100» и перспектив создания в Тюменской области, Югре и Ямале единого научно-образовательного центра у сотрудничества региона с Киргизией в этом направлении есть хороший потенциал для развития, – считает губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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