Погода 29 марта в Тюмени: холодно и сыро

СЕГОДНЯ 03:57 2019-03-29T03:57:52+03:00

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Холодная и дождливая пятница ждет жителей Тюменской области сегодня, 29 марта. Температура воздуха поднимется чуть -чуть выше ноля, но по ощущениям будет "минус". В регионе будет идти мокрый снег, переходящий в дождь.

Так, в Тюмени термометры покажут максимум +4 градуса. утром пойдет снег, который днем и вечером перейдет в дождь. Ветер утром будет 4-8 м/с, к вечеру стихнет до 1-5 м/с. В Тобольске дождь, +3 и ветер 6-13 м/с. В Ялуторовске и Заводоуковске осадки только до обеда, +5 и ветер 2-8 м/с. В Ишиме снег с дождем, максимум +2 и ветер 3-10 м/с.

В народном календаре 29 марта названо Саввиным или Тележным днем. Крестьяне посвящали его телеге — осматривали, укрепляли, прилаживали оглобли. Наступало время пересаживаться на летний транспорт. Считалось, что если в этот день тепло, то и вся весна будет теплой.

ИСТОЧНИК KP.RU