В сквере Тюмени нашли тело пенсионерки
На место выезжали полиция и медики
Изменить размер текста:
Тело пожилой женщины обнаружено в сквере Тружеников тыла Тюмени. ЧП произошло во вторник, 26 марта на улице Олимпийской, 36. Очевидцы вызвали скорую. Медики лишь констатировали смерть пациентки.
- Вызов поступил в 16.03, бригада скорой помощи прибыла на место происшествия в 16.13, но врачи уже ничем не могли помочь женщине, - сообщили в пресс-службе областного департамента здравоохранения.
В пресс-службе городской полиции уточнили, что смерть пенсионерки не носит криминального характера. Горожанка страдала ишемической болезнью сердца.
ИСТОЧНИК KP.RU