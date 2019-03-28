2019-03-28T16:59:16+03:00
Происшествия

В сквере Тюмени нашли тело пенсионерки

На место выезжали полиция и медики
Маргарита КАЛИНКИНА
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Тело пожилой женщины обнаружено в сквере Тружеников тыла Тюмени. ЧП произошло во вторник, 26 марта на улице Олимпийской, 36. Очевидцы вызвали скорую. Медики лишь констатировали смерть пациентки.

- Вызов поступил в 16.03, бригада скорой помощи прибыла на место происшествия в 16.13, но врачи уже ничем не могли помочь женщине, - сообщили в пресс-службе областного департамента здравоохранения.

В пресс-службе городской полиции уточнили, что смерть пенсионерки не носит криминального характера. Горожанка страдала ишемической болезнью сердца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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