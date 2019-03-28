За плохую уборку снега компании Тюмени наказали более чем на 5 млн рублей

СЕГОДНЯ 16:52 2019-03-28T16:52:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Почти в пять раз выросло количество жалоб горожан на плохую уборку снега во дворах в течение зимы с ноября 2018 года по март 2019 года. Это говорит о том, что многие управляющие организации не выполняли необходимые мероприятия по содержанию территорий. Общая сумма штрафов в городе за сезон составила 5 миллионов 151 тысяч рублей. Это 332 нарушения, по которым были наказаны 256 должностных, 156 юридических и 20 физических лиц. Более 80 процентов из них выявлены именно во дворах.

- Рост выявленных нарушений по сравнению с прошлогодней зимой составил 50%, - сообщил руководитель управы Восточного округа Тюмени Александр Сухомяткин. - За нарушение требований по снегоочистке, ликвидации зимней скользкости объектов благоустройства и вывозу снега установлены штрафы: на физических лиц – от 2 до 5 тысяч рублей, на должностных – от 10 до 50 тысяч рублей, на юридических – от 30 до 100 тысяч рублей.

Сейчас началось активное таяние снега, поэтому во многих дворах необходимо откачивать воду с проезжей части и тротуаров, детских и спортивных площадок. За непринятие подобных мер также предусмотрены административные наказания, в том числе и штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU