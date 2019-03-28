СЕГОДНЯ 16:35 2019-03-28T16:40:55+03:00

В копилке Тюменской области есть первая медаль Чемпионата России по биатлону. Фото ЦСП72

Изменить размер текста: A A

Александр Логинов выиграл первую медаль сборной Тюменской области на Чемпионате России по биатлону. Сегодня, в первый день состязаний, состоялся мужской и женский спринт. Мужчины бежали 10 км, женщины - 7,5.

В итоге золотую медаль выиграл москвич Матвей Елисеев, середро у Александра Логинова, а бронза у Ивана Томилова из Югры. Среди женщин самой быстрой стала свердловчанка Екатерина Глазырина, Лариса Куклина из Ямала на втором месте, свердловчанка Светлана Миронова - на третьем.

Напомним, что гонки проходят в областном Центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири». Для болельщиков организованы специальные рейсы автобусов, которые курсируют от СК «Центральный» - «Жемчужина Сибири» - СК «Центральный».

Отметим, что на состязания приехали звезды российского биатлона, из них Тюменский регион представляют Александр Логинов, Евгений Гараничев, Ирина Старых, Виктория Сливко и Иван Печенкин.

На Чемпионате также выступят такие известные спортсмены, как Дмитрий Малышко (Санкт-Петербург), Алексей Волков (ХМАО), Никита Поршнев (ХМАО), Александр Поварницын (Удмуртия), Ульяна Кайшева (Удмуртия), Алексей Слепов (Санкт-Петербург), Екатерина Юрлова-Перхт (Санкт-Петербург).

Соревнования продлятся до 2 апреля. Поклонников биатлона ожидает восемь гонок. Помимо спринта рамках чемпионата состоятся мужская и женская эстафеты, масс-старты и гонки преследования.

ИСТОЧНИК KP.RU