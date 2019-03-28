В Тюмени благодаря гранту запускают новый проект для детей-аутистов

СЕГОДНЯ 16:10 2019-03-28T16:36:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Центр коррекции аутизма «Новые горизонты» в Тюмени выиграл грант администрации города на реализацию проекта «Вместе мы сможем!». Теперь 28 детей-аутистов от 2 до 7 лет смогут пройти курс индивидуальных занятий по обучению навыкам самообслуживания в быту и элементарным академическим навыкам.

- Мы в первый раз участвовали в конкурсе, приятно, что наш проект оценили и поддержали, - отметила учредитель Центра коррекции аутизма «Новые горизонты» Наталия Ситова. - За три месяца благодаря курсу дети станут более самостоятельными.

Кроме этого, запланировано и проведение двух обучающих курсов, состоящих из нескольких вебинаров, по использованию методов прикладного анализа поведения для родителей детей-аутистов и специалистов, работающих с детьми указанных категорий.

- Родителям особых детей зачастую не с кем оставить малышей, а слушать вебинар можно на смартфоне или компьютере в любом месте. Мы планируем участие в вебинарах не менее 200 родителей и педагогов, - уточнила Наталия Ситова.

Информация о тематике предстоящих вебинаров и датах проведения будет размещена в группе центра в социальной сети "ВКонтакте" и на сайте центра.

ИСТОЧНИК KP.RU