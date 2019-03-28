В Тюмень возвращается снег с дождем

СЕГОДНЯ 15:51 2019-03-28T15:54:51+03:00

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Теплая погода в Тюмени никак не может установиться. В пятницу, 29 марта, в города опять ожидается снег с дождем. По данным сервиса "Яндекс Погода", снег пойдет с утра, термометры покажут 0 +3 градуса, но по ощущениям будет как при -4. Днем потеплеет до +1 +2 градуса и пойдет уже дождь со снегом, а вечером вновь 0 градусов.

Восточный ветер днем поменяет направление на западное, а к вечеру - на юго-западное. Сила ветра ожидается всего 4-2 м/с. Влажность воздуха составит 90-94 процентов. Давление воздуха составит 720 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU