В администрации Тюмени всплеск жалоб на текущие крыши в многоквартирных домах

СЕГОДНЯ 14:57 2019-03-28T15:01:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители Тюмени стали чаще жаловаться на работу управляющих компаний. С начала года в департамент городского хозяйства поступило уже 900 заявлений, почти 260 из них - о протекших крышах.

- Это очень много! Во многих управляющих компаниях говорят, что кровле требуется капитальный ремонт, поэтому не проводят текущий. Это недопустимо, – считает директор департамента городского хозяйства Семён Тегенцев.

Тема повышения качества услуг в сфере ЖКХ обсуждалась накануне на совещании в администрации города. В городе работает около 500 управляющих организаций, которые обслуживают более 4 тысяч 300 многоквартирных домов.

- Рост жалоб на работу УК с начала года вырос почти в три раза. Наша задача – понять, почему это происходит, – отметил Тегенцев.

Заместитель главы Тюмени Павел Перевалов считает, что рост недовольства горожан напрямую связан с невысоким качеством услуг коммунальщиков.

- Мы живём в информационном обществе, когда утаивать проблемы становится невозможно, - отметил он и призвал компании лучше работать.

Старший государственный жилищный инспектор Тюменской области Евгений Суковатицын добавил, что за неполных три месяца года в жилинспекцию поступило 2 043 обращения, по которым проведено 654 проверки и выявлено 383 нарушения. УК выдано 355 предписаний. В их отношении составлено 190 протоколов об административных правонарушениях. Большинство обращений в марте – по протечкам кровли.

В Тюмени за снег и лед на крышах, карнизах предусмотрены штрафы: на физических лиц – от 3 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц – от 20 до 50 тысяч, на юридические лица – от 50 до 200 тысяч. Таких правонарушений в этом зимнем сезоне выявлено в четыре раза больше, наказаны 46 нарушителей, сумма штрафов составила 1 миллион 42 тысячи рублей. В 2018 году было всего 11 таких нарушений.

В итоге Павел Перевалов отметил, что тюменцы стали включатся в вопросы судьбы своего дома. На это была нацелена реформа жилищного законодательства.

- Время требует более активного присутствия властей города на рынке управления жилищным фондом и мы будем вмешиваться в работу УК. Тюменцы должны жить в комфорте. Спасибо тем, кто профессионально справляется со своими задачами. А тем, кто с ними не справляется, лучше покинуть рынок, - отметил Перевалов

ИСТОЧНИК KP.RU