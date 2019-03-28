2019-03-28T14:09:12+03:00
Происшествия

В Ялуторовске раскрыта смертельная драка в автосервисе

Избитого мужчину врачи пытались спасти более 2 месяцев
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Ялуторовске завершено расследование драки, после которой один из ее участников скончался в больнице. Обвиняемым по делу проходит ранее судимый 36-летний горожанин. Мужчина нанес тяжелые травмы, которые по неосторожности повлекли смерть.

Преступление произошло ночью 28 октября 2018 года. Двое пьяных мужчин на станции технического обслуживания поссорились, а потом подрались. Один из них схватил на верстаке металлическую трубу и отлупил второго по телу и голове. Пострадавшего госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии, несмотря на усилия врачей мужчина 3 января 2019 года умер.

В настоящее время следствием собрано достаточно доказательств вины драчуна и материалы направлены прокурору для утверждения обвинения и передачи в суд, сообщили в Ялуторовском межрайонном следственном отделе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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