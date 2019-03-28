Медики Тюменской области предупреждают о начале сезона активности клещей

СЕГОДНЯ 13:38 2019-03-28T13:38:27+03:00

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Тюменцам напоминают, что приближается сезон активности клещей. Жертв кровососов медики еще не фиксировали, но горожане сообщают, что на собаках их уже находили. Управление Роспотребнадзора по Тюменской области начало вести еженедельный мониторинг ситуации.

Отметим, что насекомого можно "поймать" не только в лесу, но и в городе, а защитит от тяжелых последствий энцефалита прививка, репиленты и одежда, которая полностью закрывает тело.

Наибольшему риску заболеть подвержены работники леспромхозов, геологоразведочных партий, строители дорог, нефте- и газопроводов, линий электропередач, топографы, охотники, туристы.

Прививки можно поставить в любое время в поликлиниках и медицинских центрах, но так, чтобы вторая прививка была поставлена не позднее двух недель до выезда в полевые условия.

Напомним, что в местах массового отдыха, на территориях детских садов, школ, медицинских организаций, объектов культуры и спорта, кладбищ проводятся акарицидные обработки.

В областном управлении Роспотребнадзора заработала горячая линия по профилактике клещевых инфекций 8-9044-92-92-30.

ИСТОЧНИК KP.RU