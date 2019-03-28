2019-03-28T12:57:25+03:00
Происшествия

Тюменец, покалечивший 16-летнюю школьницу, выплатит ей 500 тысяч рублей

Ему также на год и 3 месяца ограничили свободу
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Один год и три месяца ограничения свободы получил 22-летний житель села Кулаково Тюменского района за жуткую дорожную аварию. По его вине тяжелые травмы получила 16-летняя школьница-пешеход. Девушка стояла на обочине у пешеходного перехода с двухмесячной племянницей в коляске и на нее упал дорожный знак, в который въехал молодой человек. Пострадавшая получила перелом левой височной кости с кровоизлиянием над твердой мозговой оболочкой, кровоподтек на веках левого глаза. По счастливой случайности малышка в коляске не пострадала.

Преступление совершено 14 ноября 2018 года. Мужчина, не имея водительских прав, сел за руль "Лады" и поехал в Тюмень. На улице Авторемонтной у дома №30 он потерял контроль над авто, выехал на обочину и сбил дорожный знак "Пешеходный переход". После этого автомобиль наскочил на бордюр и въехал в дерево. 31-летний пассажир "Лады" сломал правое плечо.

В суде водитель признал свою вину. Ему вынесено наказание на основании ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Кроме ограничения свободы, мужчина выплатит несовершеннолетней потерпевшей 500 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Тюмени

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Медики Тюменской области предупреждают о начале сезона активности клещей
На ж/д путях под Тюменью поймали трех школьников с камнями
Депутат Госдумы от Тюменской области выступил в защиту интересов автовладельцев
Апокалипсис по-тюменски: в микрорайоне "Европейский" прорвало теплотрассу
В Тюменской области остановлен автомобиль с тазом наркотиков
Тюменские пенсионеры погибли, принимая свердловского гостя
В Тюменском районе на месте преступления поймали серийного домушника
В Тобольске отпразднуют 50-летие со дня прибытия первого пассажирского поезда
Дмитрий Губерниев встретится в Тюмени с любителями биатлона
Тюменка поблагодарила врачей за ювилирную операцию на лице ее дочери
В Тюмени открывают Школу мужского здоровья
Погода 28 марта в Тюмени: солнечно и тепло
В Тюменской области паводок выше среднегодового уровня ожидают на трех реках
На объездной дороге Тюмени сбили 72-летнюю бабушку
Тюменка не смогла защитить избитого щенка от пьяного хозяина
Тюменец рассчитался с государством, испугавшись остаться без работы
Тюменцам рассказали, что нельзя выбрасывать в мусорные баки
В суде Ишима посчитали табуреты для заключенных
В 2018 году 64 тюменских НКО получили гранты президента России