Тюменец, покалечивший 16-летнюю школьницу, выплатит ей 500 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:57 2019-03-28T12:57:25+03:00

Ему также на год и 3 месяца ограничили свободу

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Один год и три месяца ограничения свободы получил 22-летний житель села Кулаково Тюменского района за жуткую дорожную аварию. По его вине тяжелые травмы получила 16-летняя школьница-пешеход. Девушка стояла на обочине у пешеходного перехода с двухмесячной племянницей в коляске и на нее упал дорожный знак, в который въехал молодой человек. Пострадавшая получила перелом левой височной кости с кровоизлиянием над твердой мозговой оболочкой, кровоподтек на веках левого глаза. По счастливой случайности малышка в коляске не пострадала.

Преступление совершено 14 ноября 2018 года. Мужчина, не имея водительских прав, сел за руль "Лады" и поехал в Тюмень. На улице Авторемонтной у дома №30 он потерял контроль над авто, выехал на обочину и сбил дорожный знак "Пешеходный переход". После этого автомобиль наскочил на бордюр и въехал в дерево. 31-летний пассажир "Лады" сломал правое плечо.

В суде водитель признал свою вину. Ему вынесено наказание на основании ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Кроме ограничения свободы, мужчина выплатит несовершеннолетней потерпевшей 500 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Тюмени

ИСТОЧНИК KP.RU