2019-03-28T11:25:09+03:00
Политика

Депутат Госдумы от Тюменской области выступил в защиту интересов автовладельцев

Народный избранник считает, что нужно обеспечивать безопасность движения, а не устраивать поборы с водителей
Марина Васильева
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Фото пресс-службы Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»Фото пресс-службы Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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Депутат Государственной Думы от Тюменской области Иван Квитка не намерен поддерживать инициативу, предложенную Министерством транспорта Российской Федерации. Член фракции «Единая Россия» выступил с предложением усилить внимание к дорожной безопасности, а не к взиманию штрафов с населения.

По мнению народного избранника, сегодня нет оснований, чтобы вводить штраф за превышение скорости на 10–20 км/ч. Поскольку по статистике, это превышение скорости не является решающим фактором для безопасности дорожного движения. При этом более 20% ДТП случается по причине неудовлетворительного состояния проезжей части.

- Больше 20% аварий – из-за нарушений правил дорожного движения пешеходами. Каждое 10 ДТП совершается водителем в состоянии алкогольного опьянения, а каждое 13-е – автовладельцами без стажа вождения. Важно обеспечивать безопасность дорожного движения, а не устраивать поборы с автовладельцев, - подчеркнул Иван Квитка, добавив, что вопросы снижения аварийности на дорогах решаются комплексно благодаря партийному проекту «Безопасные дороги».

Депутат привел в пример Тюменскую область, где новые автомагистрали и объекты транспортной инфраструктуры строятся по современным стандартам безопасности движения. Действующие дороги регулярно ремонтируются, поддерживается их нормативное состояние.

ИСТОЧНИК KP.RU

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