2019-03-28T12:01:02+03:00
Происшествия

Апокалипсис по-тюменски: в микрорайоне "Европейский" прорвало теплотрассу

К счастью, никто из людей от кипятка не пострадал
Марина АНТОНОВА
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Фото Андрея Блаженного группа "ЧС Тюмень" vk.comФото Андрея Блаженного группа "ЧС Тюмень" vk.com
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"Апокалипсом", "цыганским проклятьем" и "настоящей жестью" называют жители Тюмени аварию на теплотрассе в микрорайоне Европейский. Порыв произошел накануне вечером, 27 марта, на улице Эревье в районе дома №26. Горячая вода затопила большую территорию у торгового центра «Зеленый берег», в воде оказались несколько автомобилей, припаркованных на стоянке.

К месту ЧП экстренно выехали не только аварийные бригады коммунальщиков, но и подразделения полиции и МЧС. Место аварии было сразу оцеплено, движение транспорта ограничено. К счастью, никто из людей пострадать не успел.

Фото Андрея Блаженного группа "ЧС Тюмень" vk.com

Фото Андрея Блаженного группа "ЧС Тюмень" vk.com

На сайте теплоснабжающей организации «УСТЭК» сообщается, что из-за повреждения тепломагистрали временное отключение отопления и горячей воды в восьми многоквартирных было проведено в 19.45.

Жители района в социальных сетях активно делились своими впечатлениями и отмечали, что в данном месте несколько месяцев велись ремонтные работы. Некоторые горожане считают, что на берегу реки нельзя было строить высотные дома. Аварии здесь неизбежны. Напомним, несколько лет назад в этом месте долгое время жили цыгане, которые нелегально возвели целый мини-поселок бараков. Их переселили, когда началось строительство нового микрорайона.

- Причины и характер повреждения специалисты установят в ходе обследования теплотрассы. По ее окончанию будет рассмотрена возможность капитального ремонта участка в межотопительный сезон, - сообщили в пресс-службе УСТЭК. - Сейчас на производственном участке идут земляные работы. Для проведения ремонта трубопровода подготовлены необходимые материалы и оборудование, привлечена специальная техника. Ограничения подачи тепла в жилые дома нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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