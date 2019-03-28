2019-03-28T10:13:16+03:00
Происшествия

В Тюменской области остановлен автомобиль с тазом наркотиков

Водителю грозит до 10 лет лишения свободы
Маргарита КАЛИНКИНА
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Целый таз наркотиков обнаружили полицейские в одном из автомобилей в Абатском районе Тюменской области. Полицейские проводили профилактическое мероприятие и остановили водителя для проверки документов.

При досмотре салона был обнаружен таз с веществом растительного происхождения. Экспертиза установила, что это «гашиш» массой более 60 граммов. 22-летний водитель был доставлен в отдел полиции. Свою вину в незаконной перевозке наркотика он признал и пояснил, что зелье вез домой для личного употребления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств». Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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