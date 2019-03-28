2019-03-28T09:35:06+03:00
Происшествия

Тюменские пенсионеры погибли, принимая свердловского гостя

Их тела были найдены через несколько суток
Маргарита КАЛИНКИНА
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Супружескую пару пожилых тюменцев убил житель Свердловской области. Тела погибших 61-летний мужчина и 74-летней женщины были обнаружены спустя несколько дней. Соседи стали беспокоиться, что пенсионеров давно не видно и их квартира была вскрыта.

Преступление было совершено 15 марта в доме по улице Олега Антонова. Уже известно, что мужчина был задушен, причина смерти женщины сейчас выясняется.

По данному факту следственным отделом по Калининскому округу Тюмени возбуждено уголовное дело на основании ст.105 УК РФ (убийство). Подозреваемого удалось не только установить, но и задержать уже через сутки. 45-летний неоднократно судимый житель Свердловской области был знакомым погибших. На допросе он рассказа, что убил пенсионеров, чтобы их ограбить. Решение пришло во время совместного распития спиртного. Мужчину он задушил удлинителем, а женщину несколько раз ударил кулаком по телу. После он забрал деньги и уехал.

Свердловчанину уже предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п.«з» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем) и п. «в» ч.4 ст.162 УК РФ (разбой). Он взят под стражу. Расследование дела продолжается, сообщили в областном управлении СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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