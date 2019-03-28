В Тюменском районе на месте преступления поймали серийного домушника

СЕГОДНЯ 09:04 2019-03-28T09:04:14+03:00

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Серийного вора задержали в Тюменском районе. Полицейские вычислили его и схватили прямо на месте преступления. Мужчина обворовывал частные дома. В последний раз от его действий пострадал житель деревни Патрушева. У него злоумышленник утащил сотовый телефон, деньги и дубленку. Ущерб составил 46 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска обследовали место преступления, изучили улики и, проведя комплекс необходимых мероприятий, установили личность подозреваемого. Его задержали в той же деревне. 41-летний мужчина уже неоднократно судим за кражи и полтора года назад освободился из мест лишения свободы.

По версии следствия, злоумышленник проникал в частные дома, срывая навесные замки, либо отжимая пластиковые окна. Похищенное мужчина сбывал случайным знакомым. Сейчас на него заведено уголовное дело на основании ч. 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Полицейские также проверяют задержанного на причастность к другим аналогичным преступлениям, сообщили в пресс-службе УМВД Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU