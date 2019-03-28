2019-03-28T09:04:14+03:00
Происшествия

В Тюменском районе на месте преступления поймали серийного домушника

Мужчина регулярно грабил частные дома
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Серийного вора задержали в Тюменском районе. Полицейские вычислили его и схватили прямо на месте преступления. Мужчина обворовывал частные дома. В последний раз от его действий пострадал житель деревни Патрушева. У него злоумышленник утащил сотовый телефон, деньги и дубленку. Ущерб составил 46 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска обследовали место преступления, изучили улики и, проведя комплекс необходимых мероприятий, установили личность подозреваемого. Его задержали в той же деревне. 41-летний мужчина уже неоднократно судим за кражи и полтора года назад освободился из мест лишения свободы.

По версии следствия, злоумышленник проникал в частные дома, срывая навесные замки, либо отжимая пластиковые окна. Похищенное мужчина сбывал случайным знакомым. Сейчас на него заведено уголовное дело на основании ч. 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Полицейские также проверяют задержанного на причастность к другим аналогичным преступлениям, сообщили в пресс-службе УМВД Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Апокалипсис по-тюменски: в микрорайоне "Европейский" прорвало теплотрассу
В Тюменской области остановлен автомобиль с тазом наркотиков
Тюменские пенсионеры погибли, принимая свердловского гостя
В Тобольске отпразднуют 50-летие со дня прибытия первого пассажирского поезда
Дмитрий Губерниев встретится в Тюмени с любителями биатлона
Тюменка поблагодарила врачей за ювилирную операцию на лице ее дочери
В Тюмени открывают Школу мужского здоровья
Погода 28 марта в Тюмени: солнечно и тепло
В Тюменской области паводок выше среднегодового уровня ожидают на трех реках
На объездной дороге Тюмени сбили 72-летнюю бабушку
Тюменка не смогла защитить избитого щенка от пьяного хозяина
Тюменец рассчитался с государством, испугавшись остаться без работы
Тюменцам рассказали, что нельзя выбрасывать в мусорные баки
В суде Ишима посчитали табуреты для заключенных
В 2018 году 64 тюменских НКО получили гранты президента России