В Тобольске отпразднуют 50-летие со дня прибытия первого пассажирского поезда

СЕГОДНЯ 08:37 2019-03-28T08:37:35+03:00

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На станции Тобольска торжественно отметят 50-летие со дня прибытия первого пассажирского поезда. Празднование юбилея состоится завтра, 29 марта. Именно в этот день полвека назад в город прибыл первый состав.

Поезд проследовал по проложенной железнодорожной ветке Тюмень – Тобольск, которая стала первым этапом в строительстве магистрали до Нового Уренгоя. Железная дорога дала импульс развитию тобольского нефтехимического комплекса и освоению нефтегазовых месторождений Западной Сибири.

Главными героями праздника станут транспортные строители и ветераны-железнодорожники. Для них торжества начнутся с поездки из Тюмени на поезде «Императорский маршрут». Для них проведут специальную экскурсию по станции и вокзалу, расскажут, как изменились возведенные ими объекты и железнодорожный транспорт в целом. Также участники поездки посетят главную историко-культурную достопримечательность города – Тобольский кремль.

Сегодня железнодорожная станция Тобольск – одна из ключевых станций СвЖД, отметили в пресс-службе Тюменского филиала Свердловской магистрали. Она не только играет важную роль в перевозках нефтехимической продукции, но и обеспечивает реализацию туристического потенциала старинного сибирского города и области в целом. В 2018 году со станции Тобольск отгружено более 7,2 млн тонн грузов, отправлено свыше 250 тысяч пассажиров.

В рамках масштабной реконструкции станции, проведенной в 2014-2018 годы, обновлено путевое хозяйство, системы автоматики, телемеханики, энергоснабжения, модернизирована пассажирская инфраструктура, отремонтирован вокзальный комплекс. Завершаются работы по возведению современного надземного перехода. Для пассажиров созданы все условия в соответствии с современными требованиями комфорта и безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU