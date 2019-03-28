Дмитрий Губерниев встретится в Тюмени с любителями биатлона

СЕГОДНЯ 08:25 2019-03-28T08:26:56+03:00

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Голос российского биатлона, журналист, телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев проведет встречу с тюменцами. Уже завтра, 29 марта, он готов ответить на все вопросы любителей биатлона и рассказать много интересного об уходящем сезоне. В конце встречи состоится фотосессия со всеми желающими.

Напомним, что сегодня, 28 марта, в тюменском Областном центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибитри" стартует Чемпионат России по биатлону. Гостей и болельщиков ждут не только захватывающие гонки, но и запоминающиеся встречи.

Пообщаться с Дмитрием Губерниевым можно в молодежном театральном центре «Космос» (улица Республики, 165 А). Начало в 16-00. Вход свободный, но по предварительной регистрации или в группе молодёжного театрального центра «Космос» в социальной сети "ВКонтакте".

Обычно такие встречи проходят при полном аншлаге, организаторы просят учесть, что в случае, если все места будут заполнены, кому-то в участии могут отказать.

ИСТОЧНИК KP.RU