Собрали и сшили: тюменка поблагодарила врачей за экстренную операцию на лице ее дочери

СЕГОДНЯ 06:54 2019-03-28T06:57:07+03:00

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Тюменка Елена Томина публично поблагодарила бригаду Тюменской областной больницы №2 за высококлассную экстренную операцию на лице, которую сделали ее дочери-студентке. Девушка в минувшие выходные, отдыхая за городом, поскользнулась и неудачно упала, получив открытый перелом носа. В 5 часов утра с кровотечением друзья доставили ее в больницу.

- Молодежная компания не спала ночью. Нет, алкоголя и прочего не было, они приверженцы ЗОЖ. Это был абсолютно нелепый несчастный случай - подчеркнула Татьяна. - Я очень благодарна врачам, которые в выходной, когда количество пациентов в травматологии возрастает, рано утром, когда они уже уставшие после дежурства, кропотливо «собирали и сшивали». Честное слово, я не ждала от них эстетического подхода, всё-таки это неотложка. Я была готова, что мы будем исправлять последствия у пластических хирургов. Но врачи 2 ОКБ сделали чуть больше, чем были должны.

Дочь Елены оперировали Гильфанов Ренат Наилевич, Устюгова Юлия Андреевна и Панова Алёна Владимировна.

Тюменка разместила большой пост о случае с дочерью в социальных сетях и пообещала отправить благодарность в областной департамент здравоохранения.

- И не надо говорить, что они «делали своё дело». Повторюсь, они оказывали неотложную помощь, останавливали кровотечение, делали репозицию и вовсе не обязаны были думать, как потом будет жить молодая девушка. А они подумали! Спасибо большое, ребята! – написала Елена и добавила - Когда дочь вернулась домой, и я увидела в диагнозе «открытый перелом носа», а в реалиях 7-8 швов и шрам, то поняла, что «немножко отошла» половина носа. Обрабатывая швы, я понимала масштаб бедствия. Оценить качество швов мне сложно, по совету коллег поехали к пластическому хирургу, чтобы «если что не так», успеть реконструировать. Хирург, посмотрев, сказал, что при такой травме ей сделали всё максимально хорошо.

Мама девушки уточнила, что сама врач и в последнее время медиков часто ругают. В каждой профессии есть те, кто любят своё дело и те, кто не очень, считает она.

- К слову, в понедельник вызвала домой врача открыть больничный, регистратору сказала, что я на работе, боюсь отпускать ее одну в поликлинику, при таком ударе вполне вероятна легкая черепно-мозговая травма, пусть лежит. Да и отек лица был очень большой. Приехавший фельдшер с ходу сказал: «Сама дойти не могла? Не нога же, а нос». Вот и всё. Без комментариев, - добавила Елена. - Дело не в профессии, дело в людях.

ИСТОЧНИК KP.RU