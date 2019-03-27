В Тюменской области паводок выше среднегодового уровня ожидают на трех реках

СЕГОДНЯ 18:10 2019-03-27T18:10:57+03:00

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Паводок выше среднегодового уровня ожидается нынешней весной на реках Обь, Иртыш и Ишим. Власти Тюменской области готовы к половодью во всеоружии.

Об этом глава региона Александр Моор рассказал в прямом телеэфире программы "Час с губернатором". Он напомним, что серьезных усилий по ликвидации последствий ЧС потребовал паводок 2016-2017 годов в Ишиме, Ишимском районе и на прилегающих территориях. С того времени были реконструированы дамбы, построены и расчищены русла малых рек. Глава региона убежден, что теперь на подверженных подтоплению территориях нельзя допускать строительства новых объектов.

- Еще никто не научился управлять силами природы и предотвращать стихийные бедствия, но все необходимые меры в регионе приняты… Мы готовы встретить паводок во всеоружии, - подчеркнул Александр Моор.

ИСТОЧНИК KP.RU