В Тюменской области паводок выше среднегодового уровня ожидают на трех реках
Паводок выше среднегодового уровня ожидается нынешней весной на реках Обь, Иртыш и Ишим. Власти Тюменской области готовы к половодью во всеоружии.
Об этом глава региона Александр Моор рассказал в прямом телеэфире программы "Час с губернатором". Он напомним, что серьезных усилий по ликвидации последствий ЧС потребовал паводок 2016-2017 годов в Ишиме, Ишимском районе и на прилегающих территориях. С того времени были реконструированы дамбы, построены и расчищены русла малых рек. Глава региона убежден, что теперь на подверженных подтоплению территориях нельзя допускать строительства новых объектов.
- Еще никто не научился управлять силами природы и предотвращать стихийные бедствия, но все необходимые меры в регионе приняты… Мы готовы встретить паводок во всеоружии, - подчеркнул Александр Моор.
ИСТОЧНИК KP.RU