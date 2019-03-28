В Тюмени открывают Школу мужского здоровья

СЕГОДНЯ 05:15 2019-03-28T05:15:00+03:00

Первое в этом году занятие пройдет сегодня, 28 марта

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Школу мужского здоровья открывают в МСЧ «Нефтяник». Первое в этом году занятие состоится сегодня, 28 марта Его проведет главный уролог региона, заведующий урологическим отделением №2 медсанчасти Владимир Новоселов. Он расскажет об актуальных мужских проблемах и способах их решения.

Речь пойдет о нарушениях мочеиспускания, проблемах с эрекцией и других распространенных недугах. Оставлять их без внимания нельзя, ведь они могут не только снижать качество жизни мужчины, но и быть тревожным сигналом серьезной проблемы здоровья.

Напомним, проект «Школа мужского здоровья» стартовал три года назад при участии Ассоциации урологов Тюменской области. Он направлен на формирование доминанты здорового образа жизни у населения, а также увеличение продолжительности жизни мужчин и снижение смертности от онкологических заболеваний, путем раннего выявления признаков рака предстательной железы, аденомы простаты и рака мочевого пузыря. За прошлый год школу посетило более 300 человек.

Сегодня всех желающих ждут в 16:00 в большом конференц-зале стационара по адресу: Тюмень, ул. Юрия Семовских, 8/1 (вход через «Справку»). Продолжительность занятия 1 час. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU