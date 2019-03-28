Погода 28 марта в Тюмени: солнечно и тепло

СЕГОДНЯ 03:47 2019-03-28T03:47:40+03:00

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Четверг, 28 марта, порадует жителей Тюменской области сухой и солнечной погодой. Температура воздуха днем ожидается в пределах +3 +6 градусов. Ветер уже не будет таким сильным, как в начале недели, но местами еще будет дуть со скоростью до 8-10 м/с.

В Тюмени утро будет ясным, а после обеда небо затянут облака, столбики термометров поднимутся до +5 градусов, ветер ожидается в пределах 4-7 м/с. В Тобольске сегодня самая теплая погода. Здесь воздух прогреется до +6 градусов, ветер 3-8 м/с. В Ялуторовске и Заводоуковске немного облачно и до +5, ветер 4-10 м/с. В Ишиме солнечно, +4 и ветер 5-9 м/с.

В России сегодня отмечают День возрождения балкарского народа. В народном календаре этот день назван Александровым. Обычно на Александра ждут прилета первых чаек — это предвещало вешнее тепло и скорое начало ледохода. А вот если птицы сразу начинали купаться — это сулило ненастную погоду.

Особые приметы были связаны с волками. Считалось, что на Александров день приходится разгар «волчьих свадеб». В этот период волки становятся агрессивны и могут даже напасть на человека.

На Руси этот день еще назывался Лесным ухоженьем, потому что полагалось с большим уважением отзываться о лесе, который во многом был кормильцем крестьян — давал грибы, ягоды, дичь, целебные травы.

ИСТОЧНИК KP.RU