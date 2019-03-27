На объездной дороге Тюмени сбили 72-летнюю бабушку

СЕГОДНЯ 17:06 2019-03-27T17:10:41+03:00

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На объездной дороге Тюмени под колеса автомобиля сегодня, 27 марта, попала пожилая женщина. Пострадавшую госпитализировали в больницу.

Информация о происшествии появилась в социальных сетях от очевидцев. Горожане отмечают, что в данном месте нет пешеходного перехода и, скорее всего, бабушка нарушила правила. Она переходила дорогу, где движения транспорта достигает 100 км/ч.

В областной Госавтоинспекции уточнили, что пострадала 72-летняя пенсионерка. Ее сбил водитель "Лады Ларгус". Обстоятельства аварии ее устанавливаются.

В пресс-службе областного департамента здравоохранения добавили, что бригада скорой помощи на место ДТП выезжала в начале первого часа. После госпитализации врачи ОКБ № 2 диагностировали у пострадавшей переломы костей таза и лица. Пациентка уже получает всю необходимую медицинскую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU