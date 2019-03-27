Тюменка не смогла защитить избитого щенка от пьяного хозяина

СЕГОДНЯ 16:28 2019-03-27T16:44:26+03:00

После обращений в ветклинику и полицию мужчина забрал свою собаку

Изменить размер текста: A A

Переполох в социальных сетях устроили сегодня зоозащитники Тюмени. На одном из пабликов появился пост о щенке, которого на улице избивал пьяный мужчина.

- На улице Щербакова возле стройки мы ехали на машине и увидели, как человек избивает собаку, остановились, оказалось, что этот человек пьяный, и объяснить не в силах, где взял щенка, - рассказала Соня Софийская.

Она забрала песика и в это время к ней подошла женщина, которая видела из окна все издевательства.

- Мы поехали с женщиной в ветеринарную клинику, а после - в полицию писать заявление о жёстком обращении с животными. Как нам объясняют в полиции, мы вообще ничего сделать не можем, - в отчаянии написала тюменка и попросила зоозащитников откликнуться и пристроить собачку в добрые руки. По словам девушки, щенок живет в неблагополучной семье и над ним постоянно издеваются. Соседка готова его взять, но только до мая.

Собачка вернулась к прежнему хозяину. Фото Сони Софийской vk.com

Отзывчивые горожане не остались равнодушны к ситуации, аналогичный пост тут же появился еще на нескольких пабликах города.

- Полиция обязана этим заняться. Не так давно у нас приняли закон, есть ст. 245 в УК РФ. Хозяевам грозит штраф до 80 тысяч рублей; принудительные работы до 360 часов; исправительные работы до 1 года и даже лишение свободы до трех лет, - сообщила Юля Ч.

Другие тюменцы посоветовали девушке забирать щенка и идти в прокуратуру или писать заявление через портал Госуслуг, но ни при каких обстоятельствах не отдавать щенка хозяевам.

- На щенке клейма нет и мужик не докажет, что он ему принадлежит, - пояснила одна из горожанок Надежда М.

Однако чуть позже Соня сообщила, что хозяева сами пришли в полицию и уже забрали щенка. Она также добавила, что в ветклинике по внешним признакам следов побоев на собаке не нашли и пояснили, что внутренние могут проявиться в течение пяти дней.

- Может выкупить у хозяев щенка за бутылку, - предложила Лариса Л. Но Соня уверяет, что хозяева не сговорчивы и не отдадут собаку.

- Вы говорите, что забрали щенка, раз ездили к ветеринару, а сейчас пишите, что не отдают. Как соседка тогда заберет, если не отдают, - удивилась одна из тюменок и ее поддержали несколько человек.

- Мутная история. Откуда хозяева узнали, что собака в полиции? Зачем собаку оставили полиции? Если ветеринар справок о повреждениях не дал, какой смысл обращаться в полицию? Передали бы щенка этой женщине и всё, - отметила Елена М.

Что сейчас с щенком и какова его дальнейшая судьба, пока не известно. Но уже появились горожане, заявившие о своем желании забрать собачку.

ИСТОЧНИК KP.RU