Тюменец рассчитался с государством, испугавшись остаться без работы

СЕГОДНЯ 15:38 2019-03-27T15:38:11+03:00

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Житель Тюмени чуть не лишился заработка из-за долгов по транспортному налогу. 37-летний владелец автокрана задолжал государству 47 тысяч рублей и никак не хотел их выплачивать. На него не подействовало даже решение суда.

Приставам пришлось возбудить исполнительное производство. Однако, у мужчины ни в одном из банков не оказалось никаких денег, только автокран, на котором он зарабатывал. Проблему удалось решить, наложив запрет на регистрационные действия грузовика, а фактически запретив его эксплуатацию. Лишь риск остаться без работы заставил водителя рассчитаться с государством. В считанные дни весь долг по налогу был погашен, сообщили в пресс-службе областного управления Службы судебных приставов.

ИСТОЧНИК KP.RU