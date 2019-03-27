Тюменцам рассказали, что нельзя выбрасывать в мусорные баки

СЕГОДНЯ 15:01 2019-03-27T15:13:33+03:00

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Тюменцам рассказали, что можно выбрасывать в мусорные контейнеры, установленные во дворах жилых домов. Оказывается, к твердым бытовым отходам кроме опасных использованных батареек, ртутных градусников и ламп накаливания, не относится также строительный хлам. Не являются бытовыми отходами: автохимия, автомобильные аккумуляторы, автопокрышки, медицинские товары, обрезки и спил кустарников и деревьев, шкуры крупного рогатого скота и т. п. Чтобы вывезти этот мусор, нужно заключать договор с компанией, имеющей лицензию на его транспортировку.

В баки можно выбрасывать остатки пищи, старую одежду, макулатуру, пластик и другие предметы быта, передает "Тюменская область сегодня", ссылаясь на пресс-службу регионального оператора по обращению с ТКО. Мусор нестандартных габаритов - предметы интерьера, оконные рамы, коляски, велосипеды, мебель, бытовую технику и другое, нужно складывать возле контейнеров.

ИСТОЧНИК KP.RU