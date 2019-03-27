2019-03-27T14:40:53+03:00
Общество

В суде Ишима посчитали табуреты для заключенных

Прокуратура потребовала от колонии закупить еще сто штук
Маргарита КАЛИНКИНА
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Колония №6 в Ишиме отстояла свое право не закупать дополнительно сто табуретов для осужденных. Приобрести мебель после проверки потребовал тюменский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях региона. Он подал в городской суд соответствующий иск на исправительное учреждение.

Оказалось, что в колонии есть только 1587 табуретов, тогда как учреждение способно вместить 1687 осужденных. Согласно нормам и порядка материально-бытового обеспечения заключенных, табуретов должно быть по одной штуке на каждого, поэтому мебели может не хватить, если колония будет полностью заполнена.

Однако руководство колонии отметило, что в 2018 году в ИК №6 отбывало наказание 1196 осужденных. И с 2013 года количество заключенных не превышало полутора тысяч, а последние два года оно значительно снизилось. Таким образом, табуретами обеспечены все.

Выслушав доводы сторон и проанализировав доказательства, суд отказал прокурору в удовлетворении иска и не стал обязывать колонию закупать мебель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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