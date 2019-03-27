2019-03-27T13:47:50+03:00
Происшествия

Тобольская бабушка, снимая порчу, лишилась почти 300 тысяч рублей

Испугалась за здоровье свое и сына, женщина лишилась всех накоплений
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Тобольске 84-летнюю бабушку две мошенницы обманули почти на 300 тысяч. Женщины, снимая порчу со старушки и ее сынка утащили 275 тысяч рублей, а также золотые кольцо и цепочку, стоимостью 12 тысяч.

Пожилую горожанку аферистки встретили на улице. Они убедили пенсионерку, что на ней порча, которую нужно срочно снять. Испугавшись за свое здоровье, престарелая женщина привела незнакомок в дом и для проведения обряда достала все накопления.

Лжецелительницы также сообщили ей, что на сыне тоже есть порча и для ее удаления, нужно почистить все золотые украшения. Бабушка сняла их с себя. Обманщицы завернули все это в газету и сказали положить в темное место на трое суток. Но пенсионерка достала газету вечером и выяснила, что ни денег, ни золота нет.

По данному факту полицией Тобольска возбуждено уголовное дело на основании части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере», сообщили в пресс-службе УМВД Тюменской области. Сейчас стражи порядка устанавливают личности подозреваемых и призывают горожан быть бдительными с незнакомцами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Депздрав Югры прокомментировал предварительные итоги проверки Югорской городской больницы
В 2018 году 64 тюменских НКО получили гранты президента России
За победу на тюменской “Студенческой весне” впервые будет бороться молодежь из других регионов
Житель Тобольска случайно забил до смерти своего знакомого
Не детские игры: в судах Тюмени состоялась серия слушаний с участием подростков
Тюменские полицейские задержали похитителей почти полтонны овса
Стало известно, кто представит Тюменскую область на чемпионате России по биатлону
ГИБДД ищет очевидцев ДТП с наездом на пешехода в центре Тюмени
В 2018 году выплаты на ремонт жилья получили более сотни тюменских ветеранов
В шести детских садах Тюменской области сохраняется карантин
В ЭК «Восток» назвали виновных в двойных начислениях за мусор в платежках тюменцев
Тюменских водителей просят быть внимательнее на дорогах во время каникул
Губернатор Тюменской области поздравил работников театров с праздником
Любителей биатлона ждет насыщенная программа на чемпионате в Тюмени
В Тюмени пройдет защита вариативных программ детского летнего отдыха
Погода в Тюмени 27 марта: ожидается теплый день, без осадков
Тюменка по липовому диплому три года работала начальником в локомотивном депо
Болельщиков чемпионата России биатлону из Тюмени на стадион доставят спецавтобусы
Тюменец убил своего знакомого из-за алюминиевой фляги
В Югре стартовал прием заявок на грант губернатора в режиме «одного окна»
Портфель кредитов физическим лицам Сбербанка по итогам 2018 года превысил 6,2 трлн рублей