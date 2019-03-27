Тобольская бабушка, снимая порчу, лишилась почти 300 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:47 2019-03-27T13:47:50+03:00

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В Тобольске 84-летнюю бабушку две мошенницы обманули почти на 300 тысяч. Женщины, снимая порчу со старушки и ее сынка утащили 275 тысяч рублей, а также золотые кольцо и цепочку, стоимостью 12 тысяч.

Пожилую горожанку аферистки встретили на улице. Они убедили пенсионерку, что на ней порча, которую нужно срочно снять. Испугавшись за свое здоровье, престарелая женщина привела незнакомок в дом и для проведения обряда достала все накопления.

Лжецелительницы также сообщили ей, что на сыне тоже есть порча и для ее удаления, нужно почистить все золотые украшения. Бабушка сняла их с себя. Обманщицы завернули все это в газету и сказали положить в темное место на трое суток. Но пенсионерка достала газету вечером и выяснила, что ни денег, ни золота нет.

По данному факту полицией Тобольска возбуждено уголовное дело на основании части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере», сообщили в пресс-службе УМВД Тюменской области. Сейчас стражи порядка устанавливают личности подозреваемых и призывают горожан быть бдительными с незнакомцами.

ИСТОЧНИК KP.RU