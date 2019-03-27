В 2018 году 64 тюменских НКО получили гранты президента России
Некоммерческие организации Тюменской области все чаще становятся победителями грантовых конкурсов. Только за 2018 год 64 организации получили гранты президента РФ на реализацию общественно-значимых проектов. Это больше, чем за прошлый год, отметил глава региона Александр Моор.
Принимая участие в заседании Общественной палаты Тюменской области, губернатор отметил, что в рамках президентского конкурса грантов НКО региона получили 123 миллиона рублей на реализацию своих проектов.
- Общественные организации внедряют эффективные социальные технологии. Помогают поддерживать темпы экономического развития и общественно-политическую стабильность в регионе, - подчеркнул Александр Моор.
Губернатор подчеркнул, что в целом прошедший 2018 год, объявленный Годом добровольца, прошел позитивно и конструктивно. Общественные организации активно принимали участие во многих масштабных мероприятиях города и области.
Так, представили общественной палаты оказали содействие в мониторинге за ходом выборов президентов России и губернатор Тюменской области. Принимали активно участие в реализации проекта «Имена героев аэропорта России».
- На этот год перед нами стоят не менее масштабные задачи, связанные с реализацией национальных проектов. Они отражают главные аспекты, касающиеся каждого - снижения смертности, повышения качества оказания медицинских услуг, модернизации образовательной среды, улучшения городской инфраструктуры, - пояснил Александр Моор.
Губернатор выразил уверенность, в юбилейный для Тюменской области год органам власти совместно с общественными институтами удастся реализовать все намеченные задачи.
ИСТОЧНИК KP.RU