2019-03-27T13:50:27+03:00
Общество

В 2018 году 64 тюменских НКО получили гранты президента России

Общая сумма средств на реализацию проектов составила 123 миллиона рублей
Марина Васильева
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Год добровольца в регионе прошел конструктивноГод добровольца в регионе прошел конструктивноФото: Кира Санникова
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Некоммерческие организации Тюменской области все чаще становятся победителями грантовых конкурсов. Только за 2018 год 64 организации получили гранты президента РФ на реализацию общественно-значимых проектов. Это больше, чем за прошлый год, отметил глава региона Александр Моор.

Принимая участие в заседании Общественной палаты Тюменской области, губернатор отметил, что в рамках президентского конкурса грантов НКО региона получили 123 миллиона рублей на реализацию своих проектов.

- Общественные организации внедряют эффективные социальные технологии. Помогают поддерживать темпы экономического развития и общественно-политическую стабильность в регионе, - подчеркнул Александр Моор.

Губернатор подчеркнул, что в целом прошедший 2018 год, объявленный Годом добровольца, прошел позитивно и конструктивно. Общественные организации активно принимали участие во многих масштабных мероприятиях города и области.

Так, представили общественной палаты оказали содействие в мониторинге за ходом выборов президентов России и губернатор Тюменской области. Принимали активно участие в реализации проекта «Имена героев аэропорта России».

- На этот год перед нами стоят не менее масштабные задачи, связанные с реализацией национальных проектов. Они отражают главные аспекты, касающиеся каждого - снижения смертности, повышения качества оказания медицинских услуг, модернизации образовательной среды, улучшения городской инфраструктуры, - пояснил Александр Моор.

Губернатор выразил уверенность, в юбилейный для Тюменской области год органам власти совместно с общественными институтами удастся реализовать все намеченные задачи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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