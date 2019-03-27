2019-03-27T13:28:16+03:00
Звезды

За победу на тюменской “Студенческой весне” впервые будет бороться молодежь из других регионов

Организаторы фестиваля готовы принять до ста "не своих" участников
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
За победу на тюменской “Студенческой весне” впервые будет бороться молодежь из других регионов. Фото фестиваля “Студенческая весна”За победу на тюменской “Студенческой весне” впервые будет бороться молодежь из других регионов. Фото фестиваля “Студенческая весна”
Изменить размер текста:

На Областной фестиваль “Студенческая весна” в Тюмень впервые приедет учащаяся молодежь Ямала и Югры. Организаторы готовы принять до ста человек и гарантируют им проживание и питание в течение любых пяти дней фестиваля.

От студентов автономных округов командные и индивидуальные заявки принимают до 1 апреля. Подать ее можно на сайте студвесна72.рф, предоставив скан паспорта и справку с места учебы.

Северяне наравне с тюменцами будут бороться за главный “Золотой приз” и “Путевку на РСВ”. Победители войдут в состав делегации Тюменской области и отправятся представлять регион на Российской студенческой весне в Перми.

— В этом году у большой Тюменской области юбилей — 75 лет, в честь этого масштабного события мы решили расширить рамки областного фестиваля студенческого творчества, и объединили представителей всего региона. Это отличный повод поделиться креативными находками, обменяться опытом и найти новые творческие решения, — отметил руководитель дирекции "Студенческой весны" Илья Титов.

Напомним, фестиваль пройдет в Тюмени с 5 по 22 апреля. Он откроется образовательными программами и состязаниями по номинациям: медиа, видео, пиар, интеллектуальные игры и научно-техническое творчество. С 8 апреля стартуют кастинги и арт-лаборатории по концертным направлениям: мода, оригинальный жанр, музыка, театр, хореография.

Участие в фестивале могут учащиеся ссузов и вузов Тюменской области, Ямала и Югры в возрасте от 16 до 25 лет любой формы обучения.

Следить за фестивалем можно в группе в соцсети "ВКонтакте", а также на сайте студвесна72.рф

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Депздрав Югры прокомментировал предварительные итоги проверки Югорской городской больницы
В 2018 году 64 тюменских НКО получили гранты президента России
Тобольская бабушка, снимая порчу, лишилась почти 300 тысяч рублей
Житель Тобольска случайно забил до смерти своего знакомого
Не детские игры: в судах Тюмени состоялась серия слушаний с участием подростков
Тюменские полицейские задержали похитителей почти полтонны овса
Стало известно, кто представит Тюменскую область на чемпионате России по биатлону
ГИБДД ищет очевидцев ДТП с наездом на пешехода в центре Тюмени
В 2018 году выплаты на ремонт жилья получили более сотни тюменских ветеранов
В шести детских садах Тюменской области сохраняется карантин
В ЭК «Восток» назвали виновных в двойных начислениях за мусор в платежках тюменцев
Тюменских водителей просят быть внимательнее на дорогах во время каникул
Губернатор Тюменской области поздравил работников театров с праздником
Любителей биатлона ждет насыщенная программа на чемпионате в Тюмени
В Тюмени пройдет защита вариативных программ детского летнего отдыха
Погода в Тюмени 27 марта: ожидается теплый день, без осадков
Тюменка по липовому диплому три года работала начальником в локомотивном депо
Болельщиков чемпионата России биатлону из Тюмени на стадион доставят спецавтобусы
Тюменец убил своего знакомого из-за алюминиевой фляги
В Югре стартовал прием заявок на грант губернатора в режиме «одного окна»
Портфель кредитов физическим лицам Сбербанка по итогам 2018 года превысил 6,2 трлн рублей