СЕГОДНЯ 13:26 2019-03-27T13:28:16+03:00

За победу на тюменской “Студенческой весне” впервые будет бороться молодежь из других регионов. Фото фестиваля “Студенческая весна”

Организаторы фестиваля готовы принять до ста "не своих" участников

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На Областной фестиваль “Студенческая весна” в Тюмень впервые приедет учащаяся молодежь Ямала и Югры. Организаторы готовы принять до ста человек и гарантируют им проживание и питание в течение любых пяти дней фестиваля.

От студентов автономных округов командные и индивидуальные заявки принимают до 1 апреля. Подать ее можно на сайте студвесна72.рф, предоставив скан паспорта и справку с места учебы.

Северяне наравне с тюменцами будут бороться за главный “Золотой приз” и “Путевку на РСВ”. Победители войдут в состав делегации Тюменской области и отправятся представлять регион на Российской студенческой весне в Перми.

— В этом году у большой Тюменской области юбилей — 75 лет, в честь этого масштабного события мы решили расширить рамки областного фестиваля студенческого творчества, и объединили представителей всего региона. Это отличный повод поделиться креативными находками, обменяться опытом и найти новые творческие решения, — отметил руководитель дирекции "Студенческой весны" Илья Титов.

Напомним, фестиваль пройдет в Тюмени с 5 по 22 апреля. Он откроется образовательными программами и состязаниями по номинациям: медиа, видео, пиар, интеллектуальные игры и научно-техническое творчество. С 8 апреля стартуют кастинги и арт-лаборатории по концертным направлениям: мода, оригинальный жанр, музыка, театр, хореография.

Участие в фестивале могут учащиеся ссузов и вузов Тюменской области, Ямала и Югры в возрасте от 16 до 25 лет любой формы обучения.

Следить за фестивалем можно в группе в соцсети "ВКонтакте", а также на сайте студвесна72.рф

ИСТОЧНИК KP.RU