Житель Тобольска случайно забил до смерти своего знакомого

СЕГОДНЯ 12:53 2019-03-27T13:12:57+03:00

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Житель Тобольска до смерти забил своего знакомого. Мужчина скончался во сне через несколько часов после драки. Рядом с ним в это время была его знакомая, однако помочь ему она не смогла. Женщина обнаружила приятеля мертвым, когда проснулась.

Смертельная драка произошла 24 марта около 20 часов в одной из квартир в микрорайоне Менделеева. Ранее судимый 33-летней мужчина был в гостях у своей знакомой и распивал спиртное с 22-летним приятелем. В какой-то момент гости что-то не поделили и подрались. Более молодой оказался сильнее. Он жестоко поколотил по голове и телу своего субутыльника, после чего ушел домой. Побитый мужчина лег спать, но до утра не дожил.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека). Его расследование ведет следственный отдел Тобольска. Подозреваемый уже задержан. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU