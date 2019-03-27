2019-03-27T12:37:09+03:00
Общество

Не детские игры: в судах Тюмени состоялась серия слушаний с участием подростков

Юных горожан предупреждают, за что можно попасть под статью
Маргарита КАЛИНКИНА
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В судах Тюмени состоялась целая серия слушаний с участием подростковВ судах Тюмени состоялась целая серия слушаний с участием подростковФото: Маргарита КАЛИНКИНА
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Уважать законы страны и традиции общества и принятые нормы поведения призвала подростков и их родителей комиссия по делам несовершеннолетних Тюмени. В феврале и марте в районных судах города рассмотрено несколько административных дел в отношении ребят 16 и 17 лет, которые нарушали общественный порядок на улицах и в торгово-развлекательных центрах.

В несанкционированных мероприятиях подростки выходили на проезжую часть и парковки, где инсценировали противоправные действия с использованием макетов огнестрельного оружия, алкогольных напитков, плакатов, государственного флага России. Своими поступками молодые люди подвергали опасности свои жизни и жизни участников дорожного движения. При этом инициаторами хулиганских выходок выступали взрослые.

В итоге родители подростков получили штрафы от 10 до 20 тысяч рублей, а организаторы мероприятий - аресты до 15 суток.

По месту учебы ребята характеризуются положительно. Для них и их родителей судебный процесс стал своеобразным напоминанием о том, как важно правильно выстраивать свое поведение, - отметили в городской комиссии по делам несовершеннолетних и напомнили, что в нашей стране запрещено вовлекать подростков в антиобщественную деятельность и политическую борьбу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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