2019-03-27T11:47:29+03:00
Происшествия

Тюменские полицейские задержали похитителей почти полтонны овса

Из здания чужого фермерского хозяйства злоумышленники вынесли 400 кг зерна
Марина Васильева
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Тюменские полицейские задержали похитителей почти полтонны овса. Подозреваемые ночью пробрались на территорию одного из крестьянско-фермерских хозяйств района.

Злоумышленниками оказались мужчины 1995 и 1979 годов рождения. В темное время суток они проникли на территории хозяйств и оторвав доски от стены, зашли помещение зерносклада. Из здания подозреваемые вынесли 400 кг овса.

- Зерно засыпали в мешки, которые заранее взяли собой. После чего похищенное вывезли на личном автомобиле, - пояснили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Однако скрыться с похищенным мужчинам не удалось. Их задержали инспекторами ДПС, которые заметили, что в ходе в досмотре водитель и пассажир заметно нервничали. Они также не смогли предоставить документ на перевозимый груз и объяснить, где приобрели зерно.

В ходе разбирательства задержанные признались в совершении кражи. Похищенное зерно злоумышленники собирались использовать в личном хозяйстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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