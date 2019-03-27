2019-03-27T10:48:46+03:00
Спорт

Стало известно, кто представит Тюменскую область на чемпионате России по биатлону

В составе сборной региона топовые спортсмены России
Марина Васильева
Поделиться:
Фото пресс-службы ЦСП72Фото пресс-службы ЦСП72
Изменить размер текста:

Уже завтра, 28 марта, в Тюмени стартуют первые гонки чемпионата России по биатлону 2019 года. В программе первого дня соревнований - спринт 7,5 км – женщины и спринт 10 км – мужчины.

В числе биатлонистов, которые выступят на чемпионате России, топы российского биатлона. Среди них Александр Логинов, Евгений Гараничев, Ирина Старых, Виктория Сливко и Иван Печенкин, представляющие Тюменскую область.

На Чемпионате также выступят такие известные спортсмены, как Дмитрий Малышко (Санкт-Петербург), Алексей Волков (ХМАО), Никита Поршнев (ХМАО), Александр Поварницын (Удмуртия), Ульяна Кайшева (Удмуртия), Алексей Слепов (Санкт-Петербург), Екатерина Юрлова-Перхт (Санкт-Петербург).

Мужскую сборную Тюменской области на соревнованиях представят: Евгений Гараничев, Александр Логинов, Иван Печенкин, Евгений Идинов, Александр Насекин, Игорь Шетько, Семен Бей, Вячеслав Малеев, Сергей Демичев, Степан Парфенов, Илья Новопашин, Вадим Истамгулов, Александр Мещеряков, Андрей Вьюхин, Алексей Огорелков и Денис Таштимеров.

Женская сборная Тюменской области выступит в следующем составе: Ирина Старых, Виктория Сливко, Арина Пантова, Александра Бацина, Анастасия Галкина, Ксения Жужгова, Екатерина Санникова, Эмма Тимербулатова, Дарья Харитонова, Инга Киселева, Анастасия Яковлева, Ольга Копнина, Алена Третьякова и Дарья Сидорова.

Соревнования продлятся до 2 апреля. Поклонников биатлона ожидает восемь гонок. Помимо спринта рамках чемпионата состоятся мужская и женская эстафеты, масс-старты и гонки преследования.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Депздрав Югры прокомментировал предварительные итоги проверки Югорской городской больницы
В 2018 году 64 тюменских НКО получили гранты президента России
Тобольская бабушка, снимая порчу, лишилась почти 300 тысяч рублей
За победу на тюменской “Студенческой весне” впервые будет бороться молодежь из других регионов
Житель Тобольска случайно забил до смерти своего знакомого
Не детские игры: в судах Тюмени состоялась серия слушаний с участием подростков
Тюменские полицейские задержали похитителей почти полтонны овса
ГИБДД ищет очевидцев ДТП с наездом на пешехода в центре Тюмени
В 2018 году выплаты на ремонт жилья получили более сотни тюменских ветеранов
В шести детских садах Тюменской области сохраняется карантин
В ЭК «Восток» назвали виновных в двойных начислениях за мусор в платежках тюменцев
Тюменских водителей просят быть внимательнее на дорогах во время каникул
Губернатор Тюменской области поздравил работников театров с праздником
Любителей биатлона ждет насыщенная программа на чемпионате в Тюмени
В Тюмени пройдет защита вариативных программ детского летнего отдыха
Погода в Тюмени 27 марта: ожидается теплый день, без осадков
Тюменка по липовому диплому три года работала начальником в локомотивном депо
Болельщиков чемпионата России биатлону из Тюмени на стадион доставят спецавтобусы
Тюменец убил своего знакомого из-за алюминиевой фляги
В Югре стартовал прием заявок на грант губернатора в режиме «одного окна»
Портфель кредитов физическим лицам Сбербанка по итогам 2018 года превысил 6,2 трлн рублей