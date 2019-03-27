Стало известно, кто представит Тюменскую область на чемпионате России по биатлону

СЕГОДНЯ 10:47 2019-03-27T10:48:46+03:00

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Уже завтра, 28 марта, в Тюмени стартуют первые гонки чемпионата России по биатлону 2019 года. В программе первого дня соревнований - спринт 7,5 км – женщины и спринт 10 км – мужчины.

В числе биатлонистов, которые выступят на чемпионате России, топы российского биатлона. Среди них Александр Логинов, Евгений Гараничев, Ирина Старых, Виктория Сливко и Иван Печенкин, представляющие Тюменскую область.

На Чемпионате также выступят такие известные спортсмены, как Дмитрий Малышко (Санкт-Петербург), Алексей Волков (ХМАО), Никита Поршнев (ХМАО), Александр Поварницын (Удмуртия), Ульяна Кайшева (Удмуртия), Алексей Слепов (Санкт-Петербург), Екатерина Юрлова-Перхт (Санкт-Петербург).

Мужскую сборную Тюменской области на соревнованиях представят: Евгений Гараничев, Александр Логинов, Иван Печенкин, Евгений Идинов, Александр Насекин, Игорь Шетько, Семен Бей, Вячеслав Малеев, Сергей Демичев, Степан Парфенов, Илья Новопашин, Вадим Истамгулов, Александр Мещеряков, Андрей Вьюхин, Алексей Огорелков и Денис Таштимеров.

Женская сборная Тюменской области выступит в следующем составе: Ирина Старых, Виктория Сливко, Арина Пантова, Александра Бацина, Анастасия Галкина, Ксения Жужгова, Екатерина Санникова, Эмма Тимербулатова, Дарья Харитонова, Инга Киселева, Анастасия Яковлева, Ольга Копнина, Алена Третьякова и Дарья Сидорова.

Соревнования продлятся до 2 апреля. Поклонников биатлона ожидает восемь гонок. Помимо спринта рамках чемпионата состоятся мужская и женская эстафеты, масс-старты и гонки преследования.

ИСТОЧНИК KP.RU