2019-03-27T09:53:23+03:00
Общество

ГИБДД ищет очевидцев ДТП с наездом на пешехода в центре Тюмени

Накануне, в районе улице Орджоникидзе, на зебре сбили девушку
Марина Васильева
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Фото пресс-службы Госавтоинспекции Тюменской областиФото пресс-службы Госавтоинспекции Тюменской области
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ГИБДД просит откликнуться очевидцев наезда автомобиля на девушку. ДТП случилось накануне, 26 марта в 20 часов 20 минут на пешеходном переходе в центре Тюмени.

На зебре в районе улицы Орджоникидзе, 63 а, напротив Цветного бульвара 25-летнюю тюменку сбил автомобиль «Фольксваген». Водитель уехал с места ДТП, не обратившись в ГИБДД. Пострадавшая, по предварительным данным, получила легкую травму.

- Камера видеонаблюдения зафиксировала момент наезда на девушку, а также людей, фотографирующих автомобиль, - отметили в Госавтоинспекции Тюменской области, добавив, что очевидцы происшествия могут позвонить в ГИБДД по телефонам: 794664, 89222633133.

ИСТОЧНИК KP.RU

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