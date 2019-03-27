2019-03-27T09:08:49+03:00
Общество

В 2018 году выплаты на ремонт жилья получили более сотни тюменских ветеранов

На эти цели из городского бюджета было выделено 13 миллионов рублей
Марина Васильева
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Фото пресс-службы администрации города ТюмениФото пресс-службы администрации города Тюмени
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В этом году страна отметит 74-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Накануне, 26 марта, в администрации Тюмени состоялся пленум Тюменского городского совета ветеранов, где обсудили подготовку к предстоящему празднику.

Как отметил председатель Тюменского городского совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Герман Смирнов, сотни ветеранов Великой Отечественной войны получают материальную помощь из средств Благотворительного фонда «Победа».

Только в 2018 году 339 тюменских ветеранов приобрели сложную бытовую технику, медикаменты, продукты питания на общую сумму почти 6 млн. рублей. 128 ветеранов получили из городского бюджета социальные выплаты на ремонт жилья. Сумма составила более 13 миллионов рублей.

Еще 675 ветеранов войны и труда прошли курс лечение в лечебно-реабилитационных центрах «Жемчужный» и «Градостроитель». Вместе с управлением социальной защиты мы организуем торжественные поздравления ветеранов Великой Отечественной. Например, в этом году поздравления с юбилеем получат 34 жителя Калининского округа, - рассказал Герман Смирнов.

По словам председателя совета ветеранов Калининского административного округа Галины Филиной, в округе проживает 74 участника Великой Отечественной войны, двое из них перешагнули вековой рубеж. Все они получают хорошую пенсию, имеют квартиры, проживают в нормальных условиях.

Для решения житейских проблем пожилых «калининцев» в совете ветеранов округа работает специальная комиссия. В этом году она продолжит проводить обследование социально-бытовых условий жизни ветеранов, а также выявить нуждающихся в материальной, медицинской и социальной помощи, отметили в администрации города.

- Эта работа носит системный характер, - уточнила начальник управления социальной защиты населения Тюмени и Тюменского района Елена Харламова. - Только за первый квартал 2019 выделено около полумиллиона рублей на оказание помощи всем категориям ветеранов на ремонт, лечение, санаторно-курортное обслуживание.

Кроме того, правительством Тюменской области подписано постановление о выплате единовременной помощи ветеранам ко Дню Победы. Денежную поддержку в размере 2000 рублей получат дети погибших в годы Великой Отечественной солдат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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