2019-03-27T09:06:22+03:00
Здоровье

В шести детских садах Тюменской области сохраняется карантин

За неделю показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом в регионе снизился на 8%
Марина Васильева
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В Тюменской области продолжается снижаться количество жителей, заболевших гриппом и ОРВИ. На 12-й неделе, с 18 по 24 марта, показатель стал ниже эпидемического порога на 22% и на 8% ниже показателя заболеваемости прошлой недели.

Вместе с тем, продолжается разобщение в общеобразовательных организациях и учреждениях дополнительного образования. На прошлой неделе полностью был приостановлен учебный процесс в одной школе и шесть детских садах. Частично приостановлен учебный процесс в шести классах двух школ.

- По данным вирусологического мониторинга у больных выделялись вирусы гриппа и вирусы не гриппозной этиологии, - пояснили в региональном управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.

В надзорном ведомстве напомнили, что лучшей защитой от гриппа является иммунизация.

ИСТОЧНИК KP.RU

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