Тюменских водителей просят быть внимательнее на дорогах во время каникул

СЕГОДНЯ 07:48 2019-03-27T07:50:14+03:00

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Известные радиоведущие Тюмени записали ролики-призывы к водителям. Обращения к участникам движения с просьбой быть внимательнее за рулем будут выходить в эфиры ежедневно на протяжении всего каникулярного периода.

Радиоведущие назвали основной причиной трагедий на дорогах детскую беспечность и спешку взрослых. Они попросили всех участников дорожного движения во время школьных каникул быть внимательнее на дорогах, отметили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

Радиоведущие также разместили фотографии с хештегами #КаникулыБезДТП, а сами ролики можно посмотреть в видеоверсии программы. Известные в регионе медиаперсоны уже поддержали призывы коллег лайками, а также комментариями к публикациям.

ИСТОЧНИК KP.RU