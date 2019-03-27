Губернатор Тюменской области поздравил работников театров с праздником

СЕГОДНЯ 07:37 2019-03-27T07:38:58+03:00

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У театральных коллективов Тюменской области богатейший творческий потенциал. Они дарят зрителю яркие постановки и открывают новые имена талантливых актеров и режиссеров, отметил в своем поздравлении глава региона Александр Моор.

- Театральное искусство поистине уникально, оно возвышает нас над обыденностью и является источником вдохновения, незабываемых эмоций. Театр обладает огромной притягательной силой, благодаря которой мы знакомимся с лучшими достижениями мировой и отечественной культуры, - отметил Александр Моор.

Губернатор напомнил, что указом Президента России Владимира Путина 2019 год объявлен Годом театра. Это говорит о значимости и огромной роли этого прекрасного искусства. Театр помогает сформировать эстетический вкус и расширяет кругозор.

- Уверен, что этот год принесет новые возможности и интересные идеи! Выражаю искреннюю благодарность за высокий профессионализм и любовь к своему делу служителям Мельпомены, - подчеркнул Александр Моор.

ИСТОЧНИК KP.RU