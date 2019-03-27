2019-03-27T06:55:16+03:00
Спорт

Любителей биатлона ждет насыщенная программа на чемпионате в Тюмени

Официальное открытие соревнований состоится 28 марта
Марина Васильева
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Фото пресс-службы центра спортивной подготовкиФото пресс-службы центра спортивной подготовки
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Уже завтра, 28 марта, в Тюмени начнется Чемпионат России по биатлону. Гонки пройдут в областном центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» и продлятся до 2 апреля. В соревнованиях примут участие сильнейшие биатлонисты России.

В дни соревнований для болельщиков организаторы подготовили развлекательную программу с конкурсами и розыгрышами. Праздничную атмосферу будут создавать танцевальные и вокальные коллективы, а также диджеи и аниматоры.

Будет работать теплый зрительский шатер с едой и напитками. Развлекательные площадки с различными активностями расположатся в зоне питания и на трассе в зоне финиша.

Стоимость билетов на чемпионат варьируется от 25 до 200 руб. — в зависимости от дня недели и места просмотра. При этом оргкомитет призывает болельщиков ознакомиться с правилами поведения на стадионе. Например, важно знать, что алкогольные напитки под запретом, а вот термосы с чаем или кофе проносить разрешается.

Для удобства болельщиков все дни проведения соревнований будут курсировать автобусы по маршруту СК «Центральный» - ОЦЗВС «Жемчужина Сибири» - СК «Центральный». Стоимость проезда в одну сторону стоит 100 рублей, билет можно приобрести в автобусе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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