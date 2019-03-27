В Тюмени пройдет защита вариативных программ детского летнего отдыха

СЕГОДНЯ 06:28 2019-03-27T06:30:28+03:00

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Сегодня, 27 марта, в Тюмени пройдет очный этап XIХ городского конкурса летних вариативных программ «Лето – это маленькая жизнь». Жюри предстоит оценить 13 проектов, представленных учреждениями отрасли спорта и молодежной политики.

Так, на конкурс представлены программы: «Экспедиция в лето» ЦЭВД «В доме Буркова», «Тетрадь успеха» ДЮЦ «Авангард», «Тюмень – лучший город Земли» ЦРТДиЮ «Грант», «Детективное агентство «Шерлок» ЦРТДиЮ «Контакт», «Академия Добра и Воли» ДЮЦ «Пламя» и другие.

Конкурс, ставший уже ежегодным, проводится департаментом по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени. Его цель финансовая поддержка новых и уже проверенных успешных программ в сфере отдыха, оздоровления и занятости детей.

Сегодняшний, очный этап предполагает защиту проектов авторами, сообщает МАУ «ТГМЦ». Самые интересные и креативные программы по итогам конкурса получат деньги на их реализацию.

ИСТОЧНИК KP.RU