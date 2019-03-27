2019-03-27T05:22:04+03:00
Общество

Погода в Тюмени 27 марта: ожидается теплый день, без осадков

Днем воздух прогреется до +5 градусов
Марина Васильева
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К вечеру ожидается нулевая температураК вечеру ожидается нулевая температураФото: Лидия Шумкова
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Сегодня, 27 марта, в Тюмени будет малооблачно с прояснениями. Утром температура воздуха составит -2,+2 градусов. Днем столбик термометра поднимется до отметки +3-+5 градусов.

К вечеру ожидается нулевая температура, а ночью до -2 градусов. В течения дня синоптики прогнозируют южный, юго-западный ветер 3,7 м/c, к ночи 2,3 м/c. Ближайшие сутки пройдут без осадков.

В народном календаре 27 марта отмечается день памяти святого Феогноста, митрополита Московского. Считалось, что тот, кому посчастливится услышать гром в этот день, может быть уверенными в том, что лето будет плодородным.

Если весной в реках воды не прибавится, лето обещает быть жарким и сухим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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