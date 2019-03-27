Погода в Тюмени 27 марта: ожидается теплый день, без осадков
Сегодня, 27 марта, в Тюмени будет малооблачно с прояснениями. Утром температура воздуха составит -2,+2 градусов. Днем столбик термометра поднимется до отметки +3-+5 градусов.
К вечеру ожидается нулевая температура, а ночью до -2 градусов. В течения дня синоптики прогнозируют южный, юго-западный ветер 3,7 м/c, к ночи 2,3 м/c. Ближайшие сутки пройдут без осадков.
В народном календаре 27 марта отмечается день памяти святого Феогноста, митрополита Московского. Считалось, что тот, кому посчастливится услышать гром в этот день, может быть уверенными в том, что лето будет плодородным.
Если весной в реках воды не прибавится, лето обещает быть жарким и сухим.
ИСТОЧНИК KP.RU