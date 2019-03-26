2019-03-26T16:58:01+03:00
Происшествия

Тюменка по липовому диплому три года работала начальником в локомотивном депо

За подлог документа на нее завели уголовное дело
Маргарита КАЛИНКИНА
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Штраф в 10 тысяч рублей придется выплатить жительнице Тюмени за использование липового диплома для повышения на работе. Старший нарядчик бригад локомотивного депо Войновки в ноябре 2015 года, чтобы получить должность начальника резерва предоставила в отдел кадров подложный документ, который купила в интернете.

До января 2019 года она трудилась на этой должности пока не стало известно о подлоге. Женщину уволили и в отношении нее возбудили уголовное дело на основании ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).

Суд, рассмотрев материалы, признал тюменку виновной и назначил уголовный штраф, сообщили в областной транспортной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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