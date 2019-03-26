2019-03-26T16:46:42+03:00
Спорт

Болельщиков чемпионата России биатлону из Тюмени на стадион доставят спецавтобусы

Транспорт будет курсировать из центра города во все дни состязаний
Маргарита КАЛИНКИНА
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Болельщиков чемпионата России биатлону из Тюмени на стадион доставят спецавтобусыБолельщиков чемпионата России биатлону из Тюмени на стадион доставят спецавтобусы
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Трансферные рейсы для болельщиков чемпионата России биатлону организуют в Тюмени. Автобусы будут курсировать во все дни соревнований: 28, 30, 31 марта и 2 апреля.

Транспорт будет следовать из города на стадион и обратно по маршруту СК «Центральный» - ОЦЗВС «Жемчужина Сибири» - СК «Центральный». Стоимость проезда в одну сторону составит 100 рублей. Билет можно приобрести в автобусе. Расписание автобусов есть на сайте csp.72 и в группе ЦСП72 Вконтакте.

Кроме того, для удобства зрителей в дни соревнований будут курсировать специальные бесплатные автобусы («шаттлы») от перехватывающей парковки. Все, кто решит отправиться до «Жемчужины Сибири» на собственном транспорте, смогут оставить автомобиль на бесплатной перехватывающей парковке и далее добраться до стадиона на бесплатном шаттле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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