Тюменец убил своего знакомого из-за алюминиевой фляги

СЕГОДНЯ 16:24 2019-03-26T16:24:47+03:00

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Четырнадцать лет и шесть месяцев проведет за решеткой житель Тюмени за убийство своего знакомого. Он забил ломом пожилого мужчину за то, что тот отказался отдавать ему алюминиевую флягу.

Преступление было совершено в декабре 2018 года, сообщили в пресс-службе Центрального районного суда. Пьяный 37-летний тюменец пришел в гараж к своему знакомому, чтобы помочь покрасить гаражные ворота. За помощь хозяин обещал отдать флягу. Когда работа была сделана, выяснилось, что фляги нет и помощник сильно разозлился на обманщика. Он ударил мужчину по лицу, а затем еще несколько раз металлический лом по голове. После чего, потерявшего сознание мужчину, преступник добил ударами по всему телу руками и ногами. Поняв, что знакомый не подает признаков жизни, убийца забрал из кармана погибшего сотовый телефон, закрыл гараж и ушел. Телефон тюменец сдал в комиссионный магазин и на вырученные деньги купил спиртное.

Преступника вычислили через несколько дней, когда погибшего в гараже нашел сын. В марте Центральный районный суд Тюмени вынес ему приговор, признав особо опасным.

ИСТОЧНИК KP.RU