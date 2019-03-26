Медики обеспокоены: тюменцы стали отказываться от лечения при микроинсультах

СЕГОДНЯ 15:18 2019-03-26T15:20:07+03:00

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Неврологи Тюмени обеспокоены отказами горожан от госпитализации при микроинсультах. С начала года зарегистрировано уже три случаях, когда пациент после приступа уходит домой, а через неделю-две поступает в больницу, но уже в тяжелом состоянии с обширным инсультом.

Микроинсульт возникает по той же причине – из-за спазма или тромбоза сосуда головного мозга, пояснили в пресс-службе областной клинической больницы №2. Точно также у больного внезапно развивается асимметрия лица, нарушается речь и координация движений. Разница в том, что приступ длится несколько минут и не оставляет видимых последствий. Из-за ложного чувства благополучного исхода некоторые пациенты отказываются лечиться в стационаре, в результате возникает полноценный ишемический инсульт, который может привести к парализации и летальному исходу.

- Приступ микроинсульта нужно расценивать как последнее предупреждение, когда нельзя медлить. При своевременном лечении шанс избежать инсульта значительно выше, - пояснила заведующая неврологическим отделением №3 Лариса Муратова.

Произойти недуг может в любом возрасте. Чаще всего он бывает у гипертоников, при неправильном питании и наличии вредных привычек. У людей старше 65 лет дополнительными факторами риска служат возрастные изменения сосудов и наличие хронических заболеваний.

Чтобы снизить риск развития инсульта достаточно вести активный здоровый образ жизни, следить за давлением и проходить профилактические медосмотры. При инсульте и микроинсульте нужно сразу вызывать скорую помощь. До прибытия медиков больному нельзя давать никаких лекарств., его нужно уложить на кровать и расстегнуть сдавливающую одежду.

ИСТОЧНИК KP.RU