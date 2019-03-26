2019-03-26T15:01:28+03:00
Общество

Выпущена почтовая марка с гербом Тюмени

Для ее гашения изготовлен также памятный штемпель
Маргарита КАЛИНКИНА
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Выпущена почтовая марка с гербом ТюмениВыпущена почтовая марка с гербом Тюмени
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Почтовая марка с гербом Тюмени выпущена Почтой России. В продажу она поступит 28 марта. Кроме того, для гашения марки изданы конверты первого дня и изготовлен специальный штемпель.

- На почтовой марке изображён герб Тюмени, а на полях почтового блока - герб Тюменской области и карта Российской Федерации, - уточнили в пресс-службе Тюменского филиала Почты России. - Марка выпущена тиражом 70 тысяч экземпляров, ее номинал составляет 70 рублей.

В честь знаменательного события в Тюменской областной Думе пройдет торжественное спецгашение первых марок. Жители и гости города смогут приобрести конверты и марки, а также поставить памятный штамп на послание в центральном отделении почтовой связи Тюмени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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