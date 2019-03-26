Выпущена почтовая марка с гербом Тюмени
Почтовая марка с гербом Тюмени выпущена Почтой России. В продажу она поступит 28 марта. Кроме того, для гашения марки изданы конверты первого дня и изготовлен специальный штемпель.
- На почтовой марке изображён герб Тюмени, а на полях почтового блока - герб Тюменской области и карта Российской Федерации, - уточнили в пресс-службе Тюменского филиала Почты России. - Марка выпущена тиражом 70 тысяч экземпляров, ее номинал составляет 70 рублей.
В честь знаменательного события в Тюменской областной Думе пройдет торжественное спецгашение первых марок. Жители и гости города смогут приобрести конверты и марки, а также поставить памятный штамп на послание в центральном отделении почтовой связи Тюмени.
ИСТОЧНИК KP.RU