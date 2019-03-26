2019-03-26T14:39:15+03:00
Авто

Ветер и мокрый снег в Тюменской области продержатся еще сутки

Водителей призывают не гонять
Маргарита КАЛИНКИНА
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Ветер и мокрый снег в Тюменской области продержатся еще суткиВетер и мокрый снег в Тюменской области продержатся еще суткиФото: Ольга Крыльцова
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Сырая и ветреная погода в Тюменской области сохранится до 27 марта. По прогнозам синоптиков, в среду вновь будет идти мокрый снег с дождем. Местами ожидается ветер с порывами до 16 м/с.

В связи с неблагоприятными погодными условиями, Уралуправтодор призывает водителей быть осторожными на федеральных трассах и соблюдать правила безопасности. В частности, не стоит совершать резких маневров, а скорость выбирать, исходя не только из требований дорожных знаков, но и руководствуясь погодными условиями, чтобы при необходимости можно было экстренно остановить автомобиль. Для исключения случаев наезда на людей у пешеходных переходов нужно снижать скорость.

В случае нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО сообщить о ней можно по круглосуточному телефону Дежурно-диспетчерской службы «Уралуправтодора»: 8-800-200-63-06 (звонок бесплатный).

ИСТОЧНИК KP.RU

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