Уголовное дело на тюменскую банду похитителей и убийц бизнесменов составило 130 томов

СЕГОДНЯ 14:12 2019-03-26T14:12:28+03:00

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Свыше 130 томов составило уголовное дело на банду, которая похищала, грабила, вымогала деньги и убивала по заказу тюменских бизнесменов. Разными составами злоумышленники действовали с 2010 по 2018 годы. За это время обвиняемые совершили семь нападений, трое бизнесменов погибли при попытке сопротивления.

Члены банды тщательно готовились к каждому преступлению и хорошо владели информацией о благосостоянии своих жертв. Они долго вели наблюдение, в том числе с использованием GPS-маяков и видеокамер, а во время нападений использовали рации, камуфляжную форму, форму полицейских, перчатки, маски, огнестрельное оружие, самодельные взрывные устройства, специальные средства, автомобили.

Похищенных бизнесменов удерживали на квартирах, дачах, в гаражах и автомобилях, пытками вымогая у них миллионные суммы. При шантаже они показывали действие самодельных взрывчаток, в специальных металлических поясах надевали их жертвам, либо инсценировали убийство члена банды, заставляя жертву выстрелить в него холостым патроном. Потерпевших освобождали только после согласия о передаче денег.

Поймать банду удалось в 2018 году при оперативном сопровождении сотрудников отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска областной полиции. Расследование вели сотрудники первого отдела по расследованию особо важных дел регионального управления Следственного комитета России.

По делу банды было проведено свыше ста экспертиз: биологические, молекулярно-генетические, взрыво-технические, радиотехнические судебно-медицинские, медико-криминалистические и судебно-психиатрические. Сейчас уголовное дело направлено на утверждение обвинения прокурору для последующей передачи в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU