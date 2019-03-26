2019-03-26T13:45:11+03:00
Происшествия

В Тюмени при пожаре погиб мужчина

Трагедия в частном доме произошла утром
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Тюмени при пожаре в частном доме погиб мужчина. Его тело было найдено во время тушения огня. Причины гибели установит судебно-медицинская экспертиза.

Сообщение о возгорании диспетчеру МЧС поступило в 7 часов 51 минуту, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области. Полыхал одноэтажный деревянный дом по улице Карла Маркса. Первое подразделение прибыло на место через 6 минут. Всего в тушении участвовали 16 пожарных и 5 машин пожарно-спасательной части Тюменского гарнизона. Ликвидировать открытое горение удалось через 34 минуты. В итоге пламенем повреждено 20 квадратных метров внутренней отделки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ветер и мокрый снег в Тюменской области продержатся еще сутки
Уголовное дело на тюменскую банду похитителей и убийц бизнесменов составило 130 томов
Двух студентов-заочников ТИУ поймали на крупных взятках
В одной из тюменских колоний на сотрудников заведено уголовное дело
Суд Тобольска прекратил уголовное дело об аварии, где погибла школьница
В Тюмени более чем на треть вырос спрос на противоугонные системы
Западно-Сибирский банк Сбербанка России будет трансформирован
Для пожилых селян Тюменской области закупают спецтранспорт
Фиолетовый день жители Тюмени отметят мастер-классами
Тюменцам напомнили об уловках мошенников в социальных сетях
В одном из дворов Тюмени на автомобили рухнула глыба льда
Депутат Тюменской облдумы стал замом губернатора Свердловской области
Тюменка решила развестись и разбила бутылку от голову мужа
Ехал с женой и умер: тюменец скончался за рулем своего автомобиля
Грандиозная распродажа шуб на Новоторжской ярмарке в Тюмени
Под Тюменью отремонтируют 15 км федеральной трассы на Ханты-Мансийск
Погода 26 марта в Тюмени: дождь со снегом и сильный ветер