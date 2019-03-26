В Тюмени при пожаре погиб мужчина

СЕГОДНЯ 13:41 2019-03-26T13:45:11+03:00

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В Тюмени при пожаре в частном доме погиб мужчина. Его тело было найдено во время тушения огня. Причины гибели установит судебно-медицинская экспертиза.

Сообщение о возгорании диспетчеру МЧС поступило в 7 часов 51 минуту, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области. Полыхал одноэтажный деревянный дом по улице Карла Маркса. Первое подразделение прибыло на место через 6 минут. Всего в тушении участвовали 16 пожарных и 5 машин пожарно-спасательной части Тюменского гарнизона. Ликвидировать открытое горение удалось через 34 минуты. В итоге пламенем повреждено 20 квадратных метров внутренней отделки.

ИСТОЧНИК KP.RU